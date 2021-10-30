الامارات | الأهلي المصري يتعاقد مع لاعب أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتعاقد مع لاعب أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي المصري التعاقد مع الأميركي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال خلال الموسم الجديد.

وقال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي إن اللاعب وقع على عقود الانضمام إلى الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي، تمهيدا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لخوض المباريات في الفترة المقبلة.

وأضاف :"جاء التعاقد مع المحترف الأمريكي، في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على تدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات".

وأوضح :"يمتلك اللاعب الأميركي خبرة كبيرة على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في العديد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي".

وحقق مواجاتوتيا مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية للكرة الطائرة المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت باليابان عام 2019، كما شارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news