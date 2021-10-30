الامارات | أرسنال يواصل صحوته ويصعد للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يواصل صحوته ويصعد للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق أرسنال صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على مضيفه ليستر سيتي 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وافتتح جابرييل ماجاليس التسجيل لأرسنال في الدقيقة الخامسة ثم أضاف إيميل سميث روي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 18.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وبالفوز في مباراة اليوم، واصل أرسنال صحوته بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في بداية مشواره بالدوري، حيث حقق بذلك الانتصار الخامس مقابل تعادلين خلال آخر سبع مباريات.

وكان أرسنال الفريق الأفضل والأخطر هجوميا بشكل كبير في أغلب فترات الشوط الأول، لكن ملامح المواجهة اختلفت اعتبارا من الدقائق الأخيرة من الشوط نفسه حيث بدأ ليستر محاولاته الجادة للتسجيل.

وأبدى ليستر سيتي إصرارا واضحا على تفادي الهزيمة وقدم عدة محاولات خطيرة في الشوط الثاني، لكن تألق آرون رامسدالي حارس مرمى أرسنال وافتقاد الدقة أحيانا في اللمسات الأخيرة حالا دون هز الشباك.

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