الامارات | ثنائية فينيسيوس تنقذ الريال من فخ إلتشي وتقوده لصدارة الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية فينيسيوس تنقذ الريال من فخ إلتشي وتقوده لصدارة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز الثمين 2 / 1 على مضيفه إلتشي اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح فينيسيوس الريال ثلاث نقاط غالية في مواجهة إلتشي العنيد رغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن تشكيلة الريال بعدما فضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال منحه بعض الراحة استعدادا للارتباطات المقبلة.

ورفع الريال رصيده إلى 24 نقطة لينتزع صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام ريال سوسييداد ، وتجمد رصيد عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فينيسيوس في الدقيقة 22 ثم أضاف اللاعب البرازيلي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 73 ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق هدفين فقط خلف بنزيمة.

وسجل البديل بيري ميلا الهدف الوحيد لإلتشي في الدقيقة 86 فيما شهدت الدقيقة 64 طرد زميله راؤول جوتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

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