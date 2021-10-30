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المركز الاول لليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب في البطولة العربية للتنس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

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توج اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب بلقب زوجي البطولة العربية الثامنة لرواد التنس لفئة ٤٠ - ٤٩ والتي اقيمت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية.

 

واقيمت المباراة النهائية بملعب نادي الصيد الرياضي في بغداد بين اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب ضد الثنائي العراقي طلال الحمداني وعلي حاتم حيث حسمت النتيجة للثنائي اليمني الجزائري بمجموعتين مقابل مجموعة.

 

حضر المباراة النهائية نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه ووكيل الوزارة المساعد مانع المطري وسفير اليمن في بغداد الخضر مرمش ومستشار الوزارة نعمان شاهر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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