شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الوداد والمغرب الفاسي في الدوري المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل الوداد ضيفا على نظيره المغرب الفاسي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المغربي على أرض ملعب محمد الخامس.



ويريد الوداد مواصلة انتصاراته بعد الفوز 1-0 على الجيش الملكي في الجولة السابعة، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المغربي ويقطع خطوة جديدة في حملة الحفاظ على اللقب.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة، بفارق 3 نقاط أما الرجاء الثاني، بينما يأتي المغرب الفاسي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

يستضيف فريق الوداد الرياضي نظيره المغرب الفاسي على ملعب محمد الخامس، مساء الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 6.15 مساء بتوقيت المغرب، 8.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.15 بتوقيت أبوظبي.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية، ويقوم بالتعليق عليها المعلق هشام فرج.

تردد قناة المغربية الرياضية

يمكن مشاهدة القناة المغربية الرياضية الناقلة للدوري المغربي من خلال الأقمار الصناعية عرب سات وeutelsat، ووhot bird، وذلك من خلال الترددات التالية.

الوداد المغربي

تردد القناة المغربية الرياضية على عرب سات

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

تردد القناة المغربية الرياضية على eutelsat

التردد: 11513

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد المغربية الرياضية على hot bird

التردد: 10827

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

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جدول ترتيب الدوري المغربي موسم 2021-2022

الوداد – 19 نقطة

الرجاء – 16 نقطة

الدفاع الحسني الجديدي - 14 نقطة

المغرب الفاسي - 11 نقطة

الشباب السالمي - 10 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي موسم 2021-2022

حميد أحداد – الرجاء – 4 أهداف

كابيلو سيكانيينج – أولمبيك خريبكة –3 أهداف

شعيب المفتول – الدفاع الحسني الجديدي - 3 أهداف

معاد فكاك – يوسفية برشيد – 3 أهداف

محمد الفقيه – المغرب الفاسي – 3 أهداف

غي مبينزا - الوداد – 3 أهداف

محسن متولي – الرجاء – 3 أهداف

شادراك موزونجو - مهضة بركان - 3 أهداف