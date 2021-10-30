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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × برايتون (صلاح أساسي)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره برايتون، في الرابعة عصر اليوم السبت، في الجولة العاشرة من مسابقة الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على مانشستر يونايتد 5-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ21 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر، فيما يأتي برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، كوناتي، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، جونز

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، ماني

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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