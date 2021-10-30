تغييران في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برايتون

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أساسياً أمام برايتون.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.