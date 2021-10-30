الارشيف / اخبار الرياضه

تغييران في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برايتون

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ10 من الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أساسياً أمام برايتون.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا