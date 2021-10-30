شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود عاشور مع الأهلى قبل إدارة مباراة البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام بقيادة عصام عبد الفتاح، على تعيين محمود عاشور حكماً لمباراة الأهلي مع البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غدا الأحد على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وأدار محمود عاشور ثلاثة مباريات للأهلى الموسم الماضى الأولى أمام إنبي في الدور الأول، وفاز وقتها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، أحرز وقتها حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، بينما سجل رامي صبري هدف الفريق البترولي الوحيد من ركلة جزاء.

كما أدار عاشور مباراة الأهلي والمقاصة في الدور الثاني، حيث فاز الفريق الأحمر عن طريق محمد شريف "هاتريك" ومحمد مجدي أفشة هدف، بينما سجل أحمد مودي هدف المقاصة الوحيد من ركلة جزاء.

وأخيراً أدار عاشور مباراة الاهلى وانبى بالدور الثانى أيضاً وفاز المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما والتر بواليا ومجدى قفشة.

اجمالا أدار محمود عاشور 27 مباراة للأهلى بواقع 25 مباراة فى الدورى ومباراتين بالكأس.