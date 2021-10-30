شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة القمة وثأر كروى.. تحديات تواجه الأهلى أمام البنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمواجهة نظيره البنك الأهلى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الاحد على ستاد الاهلى والسلام ، ويتطلع المارد الأحمر لتخطى عدة تحديات فى هذه المواجهة الصعبة ونستعرضها فى السطور التالية..

الأهلى يبحث عن الفوز الثانى على التوالى

يتطلع الاهلى لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى الدوري ضمن خطته لإستعادة اللقب الذى فقده بالموسم الأخير لصالح الزمالك بعد سيطرة حمراء دامت خمسة سنوات .

لطفى يفتش عن الحفاظ على الكلين شيت

يفتش على لطفى حارس مرمى النادى الاهلى عن الخروج بشباكه نظيفة أمام البنك لتكون المباراة الثانية على التوالى التى يحافظ فيها على نظافة شباكه بعد مباراة الاسماعيلى منذ توليه مهمة خلافة محمد الشناوى الحارس الاساسى للأهلى ومنتخب مصر بعد اصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

موسيمانى يبحث عن بروفة قوية قبل القمة

يرغب الأهلي في الفوز على البنك لتكون "بروفة قوية" واستعداد جيد لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها 5 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري ، ويتطلع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لحصد نقاط مباراة البنك ومواصلة اللعب بالقوة التي ظهر بها أمام الإسماعيلي ليتم تجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الزمالك.

الأهلي يرفع شعار الثأر الكروى

لم تنسى كتيبة بيتسو موسيماني أن فريق البنك خطف 4 نقاط كاملة من الأهلي الموسم الماضي فقد تعادل معه في مباراتي الدور الأول والثاني لدرجة أن البعض وصف هذين التعادلين بانهما أحد أهم أسباب ضياع بطولة الدوري من الأهلي الموسم الماضي.