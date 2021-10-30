شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يحذر دفاع الطلائع من انطلاقات بن شرقى قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة انطلاقات المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك قبل مباراة الفريقين المقبلة بالدوري، حيث طالب دفاع الطلائع بالحد من خطورة اللاعب والالتزام بتنفيذ خطة المباراة للخروج بنتيجة إيجايبة من اللقاء، ويختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات فريق الزمالك وأخرها مباراته مع انبى بالجولة الاولى لمسابقة الدوري والتى فاز فيها الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف للوقوف على نقاط القوة والضعف لكتيبة الفرنسى باتريس كارتيرون قبل ملاقاته ضمن خطته لخطف أول ثلاثة نقاط فى المسابقة .

وخسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز تقدم موسى دياوارا بالهدف الأول للبنك الأهلى في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد هلال الهدف الثانى في الدقيقة 80 ، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليقتنص أبناء خالد جلال أول ثلاث نقاط في المسابقة ، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند صفر من النقاط .

وتوج الطلائع ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

ويعول الطلائع في الموسم الجديد على الصفقات التي أبرمها وهى رجب بكار صفقة انتقال حر، وميدو جابر إعارة من سيراميكا وجون انطوى، موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى، وكازاجى كاسونجو، ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى، وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى، وعلى حمدى من المصرى، ومحمد الجوينى من الصفاقسى، ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة، وكريم الطيب إعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.