شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة لـ موسيمانى فى الأهلى قبل القمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ المدرب الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادي الأهلي، عددا من القرارات المهمة داخل صفوف القلعة الحمراء وذلك من أجل ترتيب الأوضاع قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المحدد لها 6 نوفمبر القادم بالجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

ويرصد الخليج 365 قرارات موسيمانى كالتالى:

احتواء غضب الدكة

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، احترام غضب بعض اللاعبين المستبعدين من المشاركة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت في بطولة الدوري التي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، سواء من تم استبعادهم من قائمة المباراة أو إبقائهم على دكة البدلاء، مثل محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة وكريم فؤاد، ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة التى يخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها مباراة الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل.

اعتماد أكرم توفيق ظهيرا أيمن أساسيًا

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على اعتماد أكرم توفيق ليكون الظهير الأيمن الأساسي في الموسم الحالي، بدلا من الاعتماد عليه في خط الوسط، باعتبار أن مركزه الأساسي هو الوسط الدفاعي وليس الجبهة اليمنى.

وقدم أكرم توفيق مستويات قوية في مركز الظهير الأيمن منذ الحصول على الفرصة في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي توج بلقبها الأهلي للمرة العاشرة في تاريخه.

رفض تعيين مدرب مصرى ضمن الجهاز المعاون

اكتفى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالأسماء الموجودة في الجهاز الفني المعاون له في تدريب الفريق الأحمر، رافضا ضم أسماء جديدة في الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، بعد تعيين مواطنه كايل سولومون محللا للأداء بدلا من يوشا فالدويا الذي رحل عن نفس المنصب بنهاية الموسم الماضي.

ورحل الجنوب إفريقي كيفين جونسون عن منصب المدرب العام بالأهلي بنهاية الموسم الماضي، بناءا على رغبة بيتسو موسيماني الذي رفض استمراره، ورغم ترشيح لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء أكثر من منصب لخلافة جونسون، إلا أن موسيماني تحفظ على كل الأسماء وطلب الاستمرار بنفس التشكيل الحالي للجهاز الفني بدون إضافة أي عضو جديد.

تطبيق سياسة التدوير

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.