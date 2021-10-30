7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، لجنة التخطيط بالأهلي تحدد 7 لاعبين ممنوع التفاوض على رحيلهم فى الشتاء، اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك.

اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

عقدت لجنة التخطيط بالأهلي عددة جلسات خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الأمور الفنية التي تخص فريق الكرة، والتي كان أبرزها مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي تم تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده.

احتوى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، غضب بعض اللاعبين المستبعدين من المشاركة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي أقيمت في بطولة الدوري التي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، سواء من تم استبعادهم من قائمة المباراة أو إبقائهم على دكة البدلاء، مثل محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة وكريم فؤاد، ووعدهم بمنحهم فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة التى يخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها مباراة الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل.

يستمر غياب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن فريقه فى مواجهة سيراميكا والمقرر لها الثالثة عصر غداً الأحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بسبب معاناته من فيروس كورونا ، ونصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف االمدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مباريات الدوري مؤجلة لوقت لاحق، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

حققت روان جاد لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال للمكفوفين، رقما عالميا جديدا فى بطولة العالم المقامة حاليا فى جورجيا، فى رفعة الرجلين Squat 82.5 كجم وفى رفعة البنش برس Bensh press 55 كجم فى رفعة السحب Deadlift 155 كجم بمجموع 242.5 كحم.