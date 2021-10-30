شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات الحكام الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، صرف مستحقات الحكام في جميع المسابقات والأقسام بصفة شهرية، وتم تحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 نوفمبر لصرف مستحقات شهر أكتوبر الحالي عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مسئولى الاتحاد مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

على جانب آخر، تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكشف مسئولو لجنة الحكام أن نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بعد تألقه فى مباراة الترجى التونسى والاتحاد الليبى فى دورى أبطال افريقيا، بجانب تعيين الحكم الدولى محمد عادل لمباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى هذا الموسم.

من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة لم يتلق أى مكاتبات رسمية من الأهلى والزمالك بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة حتى الآن، قائلا :"فى الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50 وفى هذه الحالة نرتكن لقرار الحكم فهو الأدرى".

وأضاف، "حتى هذه اللحظة لم يطلب أى ناد حكما أجنبيا لإدارة مبارياته، ومباراة القمة حتى الآن بحكام مصريين ما لم يطلب أى من الفريقين حكما أجنبيا، وبقول متخافوش من الحكام المصريين اللى هيغلط هيتحاسب".

وتابع عصام عبد الفتاح "يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يوماً من موعد أى مباراة، وحتى الآن لم يصلنا خطاب رسمى من الناديين والمباراة موعدها فى 5 نوفمبر المقبل، ولو رأيت أخطاء من الحكام سوف أتحدث عنها ولن أخفيها و25 ألف دولار قيمة طلب حكام أجانب لأى مباراة فى الدورى".

وأوضح رئيس لجنة الحكام: "شاهندة المغربى مرشحه للتحكيم في كأس العالم للسيدات، وستدير مباريات دورى أبطال أفريقيا للسيدات هذا الموسم، وسيكون هناك طاقم نسائى كامل في مباريات الدورى هذا الموسم".

وأكمل، "نقيم حالياً معسكر إعداد للحكام من أجل أمم أفريقيا وهناك سبعة حكام مصريين ومازالت الفرصة سانحة واللى هيجتهد فى أمم افريقيا الكاميرون هيلاقى فرصته فى كأس العالم".