شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن الفوز الأول أو العلامة الكاملة شعار مباريات السبت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم السبت إقامة مباراتين في افتتاح الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى المصرى 2021/ 2022، الذى انطلقت فعاليات يوم 25 أكتوبر الماضى، بين الاتحاد السكندرى وفيوتشر، وإنبى والمقاولون العرب.

وترفع مباراتا اليوم السبت شعار "البحث عن الفوز الأول أمام العلامة الكاملة"، حيث يبحث ناديا الاتحاد السكندرى وإنبى عن الفوز الأول لهما في بطولة الدورى هذا العام بعدما تعادل الاتحاد مع سموحة في المباراة الأولى 4/4 في إحدى أجمل مباريات البطولة، بينما سقط إنبى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى ناديا فيوتشر والمقاولون العرب لمواصلة الانتصارات بعدما حققا الفوز في المباراة الأولى، فيبحث فيوتشر الذى فاز على فاركو بهدف نظيف، عن تأكيد قوته وصفقاته الجديدة بتحقق الفوز الثانى على التوالي ليؤكد أنه صعد ليكون بين الكبار، بينما يأمل عماد النحاس في قيادة المقاولون للفوز الثانى على التوالي بعدما فاز على إيسترن كومبانى بهدف، محاولة تدارك أخطاء الموسم الماضى الذى عانى الفريق فيه من شبح الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة.

الاتحاد وفيوتشر

يواجه الاتحاد السكندرى نظيره فيوتشر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة خوض لقاءات الدوري بروح قتالية مثلما ظهر على أداؤهم في مباراة سموحة بالجولة الأولى للمسابقة حيث تمكن الفريق من قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول لتعادل بأربعة أهداف لكل فريق مشدداً على المدافعين ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء الساذجة التي كلفت الفريق أربعة أهداف في أول مباراة.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين موسم مميز في أول تواجد لهم بدوري الأضواء والشهرة لاسيما بعد اكتساب دفعة معنوية هائلة من الفوز على فاركو في بداية المشوار.

إنبى والمقاولون

وفى المباراة الثانية، يستضيف إنبى نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الشرقية للدخان بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بالبحث عن أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة لتدشين انطلاقة تصحح الأوضاع بعد الخسارة من الزمالك في أول ظهور من المسابقة محذراً من خطورة استمرار الفرص السهلة أمام المرمى وغياب التركيز الدفاعى .

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من الفوز على الشرقية للدخان بالجولة الأولى للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الثانى على التوالي أمام منافس عنيد يعد من أهم الأندية في الايجيبشن ليج.