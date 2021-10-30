شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: جبت حسن الأسمر فى فرحى.. وبحب فيلم النمر الأسود وأغنية شايلك فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق جوانب عديدة فى حياته الشخصية، حيث قال الصقر إنه حصل على 20 جنيها أول مكافأة فى حياته من الكورة، وقال الصقر فى برنامج بره الملعب مع مها السنباطى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "طرت من الفرحة بالعشرين جنيه كانت رقم كبير من سنين ، ولما انتقلت لأسوان حصلت 4 الاف جنيه عقدى لمدة 3 سنوات ، دول بقى روقت على أهلى بيهم وجبت حاجات كتير لأهلى أمى وأخواتى".

ويضيف الصقر: " بحب الضحك والهزار ، والناس عرفوا عنى الجدية من خلال شخصيتى فى الملعب ، كنت طفل شقى جدا ولكن شقاوة بأدب مش مزعجة للناس ، كنت لا أحب المدرسة ولا المذاكرة لأن دراستى كانت أزهرية وكانت صعبة وكثيرة للغاية فى سن صغيرة ومكنتش متفوق دراسياً وكنت بحب الكورة".

وأكمل : "مواد الفقة والتفسير كانت صعبة بالنسبالى ومواد العلوم والتاريخ والانجليزى كانت صعبة ايضاً ، كنت أجيد حفظ القرآن وهذا ساعدنى على تخطى هذه المواد ، وعاداتى لم تختلف بعد ما سافرت بره مصر".

وتابع الصقر:" كنت بحضر الحصة الأولى وأخلع وأرجع على الحصة الاخيرة والمدرسين يشتكونى لمدير المدرسة واستدعانى قالى الشرطة المدرسية كل يوم بتتغير وانت بردو بتهرب كل يوم".



أحمد حسن

وعن أصدقاؤك فى الوسط الفنى والرياضى علق الصقر :"أحمد فهمى بنتقابل كتير أوى بحبه لانه من الشخصيات الطيبة والجدعة ، وأحمد السقا بلعب معاه ماتشات كورة كتير وكمان أمير كرارة وتامر حسنى ومحمد حماقى ، كل نجوم الوسط الرياضى أخواتى واصحابى".

وتابع :" بحب البلاستيشن والمسلسلات الهندى ، وبحب أسمع الاغانى الشعبية بس مش غاوى مهرجانات ، ومن حبى لحسن الاسمر جبته فى فرحى ، وبحب وائل جسار".

وعن المعجبات قال الصقر:"معنديش معجبات كتير بس حصل مواقف كتير معاهم ، فى يوم كنت انا وزوجتى بنتعشى وواحدة ست جت قالت لمراتى بحبه اوى ولازم اتصور معاه صورينا ، مراتى صورتنا قالتلها وحشة صورينا واحدة غيرها ، صورتنا وفى الاخر قالتلها بردو الصور وحشة صورينا تانى قالتلها انا ذنبى ايه ده التليفون قالتلها طب ثوانى هنده جوزى يصورنى معاه وانا ومراتى واقعين من الضحك".

وقال الصقر :" كنت قريبا من التمثيل وتلقيت عرضاً من إسعاد يونس وقالتلى متخافش من حاجة مش كل الفنانين بيعرفوا يمثلوا وفضلت الانتظار لحين انهاء مشوارى فى الملاعب وكنت أبحث عن تجربة تضيف لى ولا تسحب من رصيدى عند الناس ، ووقعت مع إحدى الشركات واستلمت الشيك وبعد تراجع بعض الفنانين الكبار عن العمل فضلت الانسحاب".

وتابع :" بحب فيلم النمر الاسود للنجم أحمد زكى وأثر فى شخصيتى وحياتى وأغنية أحمد ابراهيم اتقدم وشايلك فى قلبى يامصر".

ويضيف :" أنا ديمقراطى ديكتاتورى فى البيت ، ومصاحب ولادى بعاملهم كأنى أخوهم مش أبوهم ، حسن بيدرس طيران والحبيب لاعب كورة ، وملك موهوبة فى الغناء ، وشاطرة فى المدرسة ، بيبو أقرب ابنائى ليا عشان بيلعب زيى ونفس استايل لعبى".