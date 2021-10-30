شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المُصابين فى الأهلى وموقفهم من القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فريق الكرة بالنادي الأهلي يعاني من إصابة أكثر من لاعب وهو ما يعني استمرار غيابهم عن مباريات الفريق المقبلة في الدوري.. في التقرير التالي، نتحدث عن إصابات فريق الكرة في الفترة الحالية:

س: من هم المُصابين في فريق الأهلي حالياً؟

ج: قائمة الإصابات تضم حاليا، كلا من محمد الشناوي وصلاح محسن.

س: ما هي طبيعة إصابات هذا الثنائي؟

ج: محمد الشناوي تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام ليبيبا في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال 2022 بقطر ، أما صلاح محسن فيعاني من إصابة في مشطية القدم.

س: كيف يسير البرنامج العلاجي لهذا الثنائي؟

ج: محمد الشناوي تعافي من الإصابة بشكل كبير وبدأ أمس ، الجمعة، المشاركة في تدريبات الفريق لكن يغيب بالطبع عن مباراة البنك الأهلي في الثامنة من مساء غداً، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري، ويتم تجهيزه لمباراة الزمالك الجمعة المقبل في الدوري، أما صلاح محسن، فيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم، وأدى اللاعب تدريبات بدنية متنوعة في الجيم أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب، ومازال يحتاج عدة أكثر من أسبوعين للعودة للملاعب ما يعني غيابه عن مباراة القمة.

س: ماذا عن إصابة وليد سليمان الأخيرة؟

ج: وليد سليمان لم يعد يعاني من أية أثار لأصاتبه الأخيرة التى تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر الأخير بالقاهرة وكانت عبارة عن إرتجاج في المخ ويؤدي برنامج تأهيلي فردي تمهيداً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.