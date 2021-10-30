شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم إستعدادا لمواجهة فريق الأهلي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الأحد علي ستاد السلام.

وجاءت القائمة علي النحو التالي أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى وأحمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة إبراهيم ومحمد مصطفي ميدو في خط الدفاع ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبد الرحمن لعبه و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد حامد و محمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا و شادي رضوان في خط الوسط و فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم .

وافتتح فريق البنك الأهلي مشوارة في النسخة ال63 من الدوري العام بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ليحصد الفريق أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.