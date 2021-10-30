ريال مدريد يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس ويحتل صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد فوزاً ثميناً على نظيره إلتشي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، هدفا اللقاء في الدقائق 22 و73 من عمر المباراة، قبل أن يقلص بيري ميلا النتيجة في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

ولعب فريق إلتشي بعشرة لاعبين بعد طرد راؤول جوتي، منذ الدقيقة 63 من عمر المباراة، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال أحداث اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 24 في صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 10 في المركز الخامس عشر.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة عن طريق فريق ريال مدريد، عندما وصلت تمريرة إلى رودريجو، الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت مرمى فريق إلتشي.

وأنقذ تيبو كورتوا مرماه من تلقي هدف أول في المباراة، بعدما سدد لاعب إلتشي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس البلجيكي يتصدى للكرة بيده اليسرى بطريقة رائعة.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما استطاع كاسيميرو من قطع الكرة في منتصف الملعب ومرر تمريرة طولية وصلت إلى ماريانو دياز الذي مرر كرة بالكعب بشكل رائع، لتصل إلى فينيسيوس الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت شباك حارس إلتشي.

وكاد ماريانو دياز أن يحرز هدف ثاني لريال مدريد، بعد أن وصلت له تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، لينطلق ماريانو بالكرة ويراوغ حارس إلتشي ويطلق تسديدة ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

وتعرض راؤول جوتي لاعب إلتشي للطرد في الدقيقة 63، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة، بعد تدخله القوي على قدم توني كروس.

وكاد ماريانو دياز أن يعزز النتيجة لصالح النادي الملكي، بعدما حول كرة عرضية من داني كارفاخال، برأسية قوية ولكن كيكو كاسيا حارس إلتشي يتصدى لها بسهولة.

وعاد فينيسيوس من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من مودريتش، ليتابعها البرازيلي بتسديدة رائعة من أعلى حارس مرمى إلتشي لتسكن الشباك.

واستطاع بيري ميلا لاعب إلتشي من تقليص الفارق في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعدما استغل خطأ فادح من لاعبي ريال مدريد، عندما اخطأ كاسيميرو في تمرير الكرة لتصطدم الكرة في بينيديتو وتعود إلى منطقة جزاء ريال مدريد، وفشل توني كروس من اللحاق بالكرة لتصل الكرة إلى ميلا الذي سجل الكرة في شباك كورتوا بسهولة.