ليفربول 2-0 برايتون.. ماني يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الخليج 365، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبرايتون ضمن الجولة الـ10 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون – روبيرتسون – فان دايك – كوناتي – أرنولد – هندرسون – نابي كيتا – جونز – محمد صلاح – فيرمينو – ماني.

تشكيل برايتون: سانشيز – كوكورييا – شان دوفي – لويس دينك – فالتمان – جاكوب مودر – لالانا – سولمون مارش – بيسوما – إينوك مويبو - لياندرو تروسارد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية أهدر مارش لاعب براتيون فرصة هدف بعد انفراده بمرمى ليفربول لكن أليسون حارس "الريدز" يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة الثالثة، رد جوردان هندرسون قائد ليفربول على فرصة برايتون بهدف بعد تمريرة رائعة يسددها جوردان محرزًا الهدف الأول في المباراة.

برايتون واصل تهديده لمرمى ليفربول بتسديدة قوية من اللاعب بيسوما في الدقيقة 15 ترتطم الكرة في القائم وتظل النتيجة تقدم لصالح ليفربول.

وفي الدقيقة 16، أهدر فيرمينو فرصة تعزيز النتيجة بانفراده بمرمى برايتون بعد تمريرة رائعة من صلاح تمر الكرة أعلى المرمى.

واستطاع ساديو ماني أن يسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول بعد رأسية رائعة في الدقيقة 25 عن طريق عرضية من تشامبرلين لتصبح النتيجة (2-0).

هذا الهدف هو الأول لصالح ماني بعد ست مباريات مع ليفربول لعبها ضد برايتون في بريميرليج.

وفي الدقيقة 33، سجل ساديو ماني هدفًا لصالح ليفربول بعد خطأ فادح من حارس برايتون لكن تقنية الفيديو تلغي صحة الهدف بداعي لمس ماني الكرة بيده.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا الدقيقة الرابعة سجل لاعب برايتون إينوك مويبو هدفًا رائعًا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر من أعلى الحارس البرازيلي أليسون لتتقلص النتيجة وتصبح (2-1).

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