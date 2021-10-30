خالد جلال يُعلن قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أعلن المدير الفني لفريق البنك الأهلي، خالد جلال ، قائمته التي ستواجه نظيره الأهلي؛ حيث ضم 22 لاعبًا يستعدون للدخول في معسكر مغلق اليوم السبت.

ويستعد فريق البنك الأهلي، لمواجهة نظيره الأهلي، عند الثامنة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة البنك الأهلي لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: أحمد ياسين، أمير مدحت، أحمد العش، عاصم صلاح، إسحاق يعقوبو، أسامة ابراهيم، محمد مصطفي "ميدو".

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد عبد الرحمن "لعبة"، أحمد سعيد، محمود سيد، محمد حامد، محمد هلال، محمد بسيوني، محمود قاعود، موسي دياوارا، شادي رضوان.

الهجوم: فادي فريد وأسامة فيصل.

وكان فريق البنك الأهلي قد استهل مشواره في النسخة الجارية من الدوري بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ليحصد الفريق أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.