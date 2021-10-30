مصدر يكشف لمصراوي مصير "الشناوي" من مباراة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، اليوم السبت، الموقف النهائي لضم محمد الشناوي حارس المرمي في قائمة مواجهة مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء يوم غد الأحد حتى لو كان احتياطيًا لعلي لطفي .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصروي اليوم إن محمد الشناوي شارك في مران الفريق كاملاً أمس ولم يشكو من أي الآم، مشيرًا إلى تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وأوضح المصدر أنه حال اجتياز الشناوي للاختبار الطبي ومشاركته في مران اليوم بشكل كامل قد يكون له الفرصة نحو دخول قائمة الأهلي في مباراة البنك الأهلي مضيفًا:"الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حتى الأن يرى أن الشناوي بحاجة إلى مزيد من الوقت ولكن الحارس يرغب في دخول قائمة المباراة ليكون جاهزاً بشكل كامل لمواجهة الزمالك".