اهداف مباراة اليوم بين ريال مدريد وإلتشي في الدوري الاسباني..فينيسيوس يقود الملكي

شاهد اهداف مباراة اليوم بين ريال مدريد وإلتشي في الجولة 12 من الدوري الاسباني، والمزمع إقامتها على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، ضمن مبارايات اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بداية من الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية.

عاد ريال مدريد بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه إلتشي عقب فوزه عليه بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الإسباني.

ولعب ريال مدريد اللقاء محروما من خدمات هداف الفريق كريم بنزيما، لكن البرازيلي فينيسيوس جونيورز عوض غياب زميله الفرنسي بأفضل صورة وافتتح باب التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من ماريانو دياز.

وواصل جونيورز تألقه مع “الملكي” واستطاع أن يعزز تقدم فريقه بهدف ثان وقع عليه عند الدقيقة 73، مستثمرا كرة هيأها له الكرواتي لوكا مودريتش.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق تمكن المهاجم بيري ميلا من تقليص الفارق لأصحاب الأرض، غير أنه لم يُجنب فريقه تكبد خسارة جديدة هي السادسة له هذا الموسم.

وبات ريال مدريد يمتلك في رصيده 24 نقطة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

وسعى اليوم ريال مدريد العودة إلى طريق الانتصارات في مباراته خارج أرضه في إلتشي بعد فشله في كسر حاجز دفاعات أوساسونا وسط الاسبوع، وخروجه بنتيجة التعادل السلبي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وغاب اليوم عن صفوف النادي الملكي، الويلزي جاريث بيل، داني سيبالوس و فيد فالفيردي خارج مباراة اليوم بسبب الاصابة، فيما تم منح كريم بنزيمة قسط من الراحة.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الاساسية اليوم: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، مارسيلو خط الوسط: توني كروس، كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين ريال مدريد وإلتشي في الدوري الاسباني