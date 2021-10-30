تشكيلة مان يونايتد اليوم امام توتنهام في الدوري الإنجليزي..بعنوان لا بديل عن الفوز

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام توتنهام في قمة مباريات الجولة 10 من البريميرليج، والمقرر إقامتها على ملعب توتنهام الجديد، بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يواجه أولي جونار سولشاير مباراة اليوم الحاسمة له كمدرب لمانشستر يونايتد بينما يسافر فريقه لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عصر اليوم السبت.

ولا يزال النرويجي يتولى زمام الأمور على الرغم من تعرضه لهزيمة ساحقة 5/0 أمام ليفربول في أولد ترافورد في المباراة الأخيرة، مما يضاعف من المستوى السيئ الأخير للشياطين الحمر.

من جانبه، يواجه توتنهام مشاكله الخاصة، حيث تعرض نونو إسبيريتو سانتو لانتقادات شديدة هذا الموسم، على الرغم من أن فوزه 1/0 على بيرنلي في كأس رابطة الأندية الانجليزية سيكون قد رفع المعنويات ولو بشكل طفيف.

وسيغيب بول بوجبا في المباراة الأولى من إيقافه لثلاث مباريات بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي.

ويواصل كل من أنتوني مارسيال ورافائيل فاران تلقي العلاج من أجل العودة إلى الفريق بعد غيابهم بسبب الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

وينطبق الشيء نفسه على الشاب عماد ديالو، بينما أكد سولشاير أن لديه فريقًا لائقًا بشكل غير عادي مكون من 30 لاعباً.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، وأليكس تيليس

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، سكوت ماكتوميناي، برونو فرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.