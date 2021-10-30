يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد وفيوتشر في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد وفيوتشر في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري WE، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

يستضيف استاد الاسكندرية المباراة الثانية لنادي الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري 2021/2022، حين يواجه الوافد الجديد والمتميز فريق فيوتشر.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بقيادة المدرب المخضرم حسام حسن، ويأمل الأخير في مواصلة الأداء القوي والمتماسك الذي ظهر به الفريق أمام سموحة في الجولة الافتتاحية ونجح من خلاله في انتزاع تعادلًا درامتيكيًا بنتيجة (4-4).

على الجهة المقابلة، ظهر الوافد الجديد في الدوري المصري WE «فيوتشر اف سي» بشكلٍ رائع في الجولة الأولى أمام نادي فاركو، ونجح في تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد سجله التونسي أيمن الصفاقسي في الدقيقة (67).

ويتطلع المدرب الشاب علي ماهر مواصلة النتائج الإيجابية مع نادي فيوتشر وقيادته نحو صناعة التاريخ باحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، كما فعل في الموسم الماضي مع النادي المصري البورسعيدي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وفيوتشر اليوم في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات على تردد 11861 أفقي.