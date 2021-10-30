شاهد اهداف السعودية والكويت بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا..ريمونتادا زرقاء!

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية والكويت في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي انتهت بفوز مميز للأزرق الكويتي بهدفين خلال الشوط الثاني، بعد أن تأخر في النتيجة بهدف نظيف في الشوط الأول.

خسر منتخب السعودية 1/2 رغم تقدمه في النتيجة بهدف خلال الشوط الأول، ليتأزم موقفه في رحلة الترشح إلى بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأنهى المنتخب السعودي الأولمبي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله فراس البريكان في الدقيقة 27.

لكن المنتخب الكويتي رد بهدف التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق «عيد الرشيدي» في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف الرشيدي.

وبرأسية من الوضع طائرًا، سجل يوسف الرشيدي هدف تقدم الكويت 1/2 في الدقيقة 56، مستغلاً حالة الاحباط التي سيطرت على مدافعي السعودية، وتركهم لمساحات شاسعة في الخطوط الخلفية.

وانفرد منتخب الكويت الاولمبي بصدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا برصيد 6 نقاط بفضل هذا الفوز، ليبتعد عن السعودية بفارق 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب بنغلاديش هذه المجموعة بسبب خسارته بهدف أمام الكويت نهاية الأسبوع الماضي، ومن ثم خسارته أمام أوزبكستان في مباراة اليوم بنتيجة 6/صفر.

وكان المنتخب السعودي الاولمبي قد تعادل بنتيجة 2/2 أمام أوزبكستان في نفس توقيت فوز الكويت على بنغلاديش الأسبوع الماضي، ليتأزم موقفه في رحلة التأهل.

وسبق للمنتخبين السعودي والكويتي تحت سن 23 عامًا وأن لعبا معًا 17 مباراة في الفترة من 1975 حتى 2021، واستطاع المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق 7 انتصارات، مقابل 5 للمنتخب الكويتي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويرجع أول لقاء أولمبي بين السعودية الكويت إلى عام 1975 في الدور الأول من تصفيات آسيا الأولمبية، وانتهت بفوز عريض لصالح الأزرق الكويتي بنتيجة 2/4.

وبعد نحو 9 سنوات من تلك المواجهة، انتقم المنتخب السعودي الاولمبي في تصفيات آسيا الأولمبية المؤهلة إلى لوس أنجلوس عام 1984، وانتصر على الكويت بنتيجة 1/4 في الدور الثاني.

وانطلقت مباراة السعودية والكويت اليوم السبت 30 اكتوبر على ستاد جار في مدينة طكشند، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقل بث مباشر المباراة على شاشة قناة الكويت الرياضية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC، والمنصات الرسمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية والكويت