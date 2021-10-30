اندريا انييلي: يوفنتوس فوق الجميع بما في ذلك كريستيانو رونالدو

تحدث رئيس نادي يوفنتوس “أندريا أنييلي” في اجتماع البيانكونيري مع مساهمي النادي، وذكر في معرض حديثه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس في 2018 وترك النادي الصيف الماضي بسجل 101 هدفًا في 134 مباراة.

وقال رئيس السيدة العجوز “أنفق يوفنتوس 110 مليون يورو لتأمين توقيعه من ريال مدريد، بينما وقع معه مانشستر يونايتد في أغسطس مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافية.”

وأثنى أنييلي في البداية على الفترة التي قضاها النجم البرتغالي في النادي، وقال: “لقد كان شرفًا وسعادة. وإذا فكرنا في ما حدث في الملعب، لا يمكننا أن نشيد رمزياً بكريستيانو ونشكره على السعادة التي قدمها للنادي “.

وتأسف رئيس البيانكونيري على تواجد كريستيانو رونالدو في ملعب أليانز ستاديوم بدون جماهير أغلب الفترات، وأضاف “المؤسف الوحيد هو أننا لمدة عام ونصف من أصل ثلاثة سنوات، لعبنا خلف أبواب مغلقة.”

وأوضح أنييلي بعد ذلك أن اليوفي يأتي قبل أي شخص، حيث قال “موراتا محق عندما قال إن قميص يوفنتوس يحمل معه المسؤولية. أنا مسؤول عن هذا النادي ويوفنتوس أكبر من أي شخص آخر كان له شرف المشاركة مع هذا الكيان يأتي قبل أي شخص آخر.”

وختم الرجل الأول في نادي يوفنتوس بالقول “في هذا السياق، نحتاج إلى استعادة قيمنا: العمل والتضحية والانضباط. يجب أن تحقق هذه القيم نتائج داخل الملعب وخارجه “.