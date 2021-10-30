نتيجة مباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا..صدمة للأخضر!

نتيجة مباراة السعودية والكويت في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر.

خسر منتخب السعودية 1/2 رغم تقدمه في النتيجة بهدف خلال الشوط الأول، ليتأزم موقفه في رحلة الترشح إلى بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

انطلقت مباراة السعودية والكويت على ستاد جار في مدينة طكشند، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقل بث مباشر المباراة على شاشة قناة الكويت الرياضية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC، والمنصات الرسمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأنهى المنتخب السعودي الأولمبي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله فراس البريكان في الدقيقة 27.

لكن المنتخب الكويتي رد بهدف التعادل مطلع الشوط الثاني عن طريق «عيد الرشيدي» في الدقيقة 52 بعد تمريرة من يوسف الرشيدي.

وبرأسية من الوضع طائرًا، سجل يوسف الرشيدي هدف تقدم الكويت في الدقيقة 56، مستغلاً حالة الاحباط التي سيطرت على مدافعي السعودية، وتركهم لمساحات شاسعة في الخطوط الخلفية.

وانفرد منتخب الكويت الاولمبي بصدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا برصيد 6 نقاط بفضل هذا الفوز، ليبتعد عن السعودية بفارق 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب بنغلاديش هذه المجموعة بسبب خسارته بهدف أمام الكويت نهاية الأسبوع الماضي، ومن ثم خسارته أمام أوزبكستان في مباراة اليوم بنتيجة 6/صفر.

وكان المنتخب السعودي الاولمبي قد تعادل بنتيجة 2/2 أمام أوزبكستان في نفس توقيت فوز الكويت على بنغلاديش الأسبوع الماضي، ليتأزم موقفه في رحلة التأهل.

وسبق للمنتخبين السعودي والكويتي تحت سن 23 عامًا وأن لعبا معًا 16 مباراة في الفترة من 1975 حتى 2015، واستطاع المنتخب السعودي الاولمبي تحقيق 7 انتصارات، مقابل 4 للمنتخب الكويتي، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويرجع أول لقاء أولمبي بين السعودية الكويت إلى عام 1975 في الدور الأول من تصفيات آسيا الأولمبية، وانتهت بفوز عريض لصالح الأزرق الكويتي بنتيجة 2/4.

وبعد نحو 9 سنوات من تلك المواجهة، انتقم المنتخب السعودي الاولمبي في تصفيات آسيا الأولمبية المؤهلة إلى لوس أنجلوس عام 1984، وانتصر على الكويت بنتيجة 1/4 في الدور الثاني.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، دانت الأفضلية لصالح السعودية بـ 4 انتصارات جميعهم في بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية، وانتهى لقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، وكانت السعودية السباقة بالتسجيل عن طريق فهد عايد الجهني قبل أن يعدل حمد امان النتيجة.

وتُوج منتخب السعودية ببطولة هواوي السادسة للمنتخبات الخليجية الأولمبية 2015، بعد أن هزم الكويت بنتيجة 2/5 على ستاد البحرين الوطني يوم 28 يناير 2015، وكانت تلك آخر مواجهة جمعت الفريقين قبل مباراة اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا.