الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السويق والنصر في الدوري العماني عمانتل في يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السويق والنصر في قمة منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم السبت 30-10-2021.

يخطف ملعب المجمع الرياضي بالرستاق الأضواء اليوم في الدوري العماني، حيث يفتح أبوابه لمواجهة من العيار الثقيل بين فريق السويق ونظيره النصر ضمن الجولة الرابعة بموسم 2021/2022.

ويدخل السويق المباراة بظروف صعبة، بعدما أطاح بمدربه النمساوي ملادن بوسافيتش عقب خسارته الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية أمام بهلاء بهدفٍ دون رد.

وحقق السويق انتصارا وحيدًا جاء على حساب الاتحاد في الجولة الثانية (2-1)، وتعادلًا في الجولة الأولى مع صحار (1-1)، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز الثامن بجدول الترتيب.

على الجهة المقابلة، يقدم نادي النصر مستويات رائعة حتى الآن في الدوري العماني، إذ يتربع على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، فاز على نزوي، عمان والرستاق على الترتيب.

ولم يعرف فريق النصر طعم الانتصار أمام السويق في آخر 5 مباريات في الدوري العماني عمانتل، خسر مرة واحدة، بينما خيم التعادل على 4 مواجهات، منها 3 بنتيجة (1-1)، آخرها في الموسم الماضي.

وسيسعى نادي النصر لفك عقدته أمام السويق وتحقيق الفوز الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ومعادلة رقمة القياسي في آخر موسم حقق فيه لقب الدوري العماني عمانتل 2003/2004.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السويق والنصر اليوم، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت سلطنة عمان، 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر السويق والنصر على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.