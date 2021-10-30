9 لاعبين ينوي انطونيو كونتي بناء مان يونايتد حولهم اذا خلف سولشاير

أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان السابق - صور Afp

أدى انفتاح الايطالي أنطونيو كونتي على اعتباره مدربًا جديدًا لمانشستر يونايتد إلى تقارير تفيد بوجود تسعة لاعبين حاليين في ملعب أولد ترافورد سيكون سعيدًا ببناء الفريق حولهم.

ويتمتع كونتي بسمعة طيبة في تغيير الأمور عندما يصل إلى النادي، بعد أن تم توفير استثمارات كبيرة للفريق في كل من تشيلسي وإنتر لبناء فرق فائزة هناك.

ومع تعرض أولي جونار سولشاير للضغط بعد إهانة مان يونايتد 5/0 على أرضه أمام ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي، وبما أن لديه ثلاث مباريات أخرى لإنقاذ وظيفته وفقاً لأغلب التقارير، تم وصف كونتي كبديل محتمل.

يتفهم موقع “90 دقيقة البريطاني”، أن كونتي سيكون مهتمًا بإجراء محادثات وهو منفتح على استكشاف إمكانية تولي المسؤولية في أولد ترافورد في حالة الاتصال به.

ومع ذلك، هناك مخاوف من كلا الجانبين من أنه لن يكون بالضرورة مناسبًا من حيث الفلسفة وأنه لا يحبس أنفاسه في انتظار مكالمة من مانشستر يونايتد.

وإذا تمت إقالة سولشاير بالفعل، وأصبح كونتي مسؤولاً عن فريق مانشستر يونايتد، فإن تقريرًا من لاجازيتا ديللو سبورت، يدعي أنه قد حدد بالفعل تسعة لاعبين في الفريق الحالي، يود العمل معهم، وربما بناء فريق حولهم.

وتضم قائمة التسعة لاعبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي بول بوجبا، ومواطنه رافائيل فاران، أليكس تيليس، برونو فرنانديز، أنتوني مارتيال، جادون سانشو، ميسون جرينوود وماركوس راشفورد.

هذه القائمة تستثني بشكل ملحوظ قائد مان يونايتد الحالي هاري ماجواير، وكذلك لوك شاو، الذي بدأ بداية سيئة للموسم وكان يفتقد للاستمرارية طوال فترة وجوده في أولد ترافورد.

ومن المثير أيضًا أن كونتي يرى مستقبلًا لمارتيال مع الشياطين الحمر وفقًا لنفس التقرير، اللاعب الذي أصبح مستقبله غير مؤكد تحت قيادة سولشاير نتيجة الأداء الضعيف لأكثر من عام.