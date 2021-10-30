موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة و ألافيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365 على موعد وكيفية مشاهدة مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس، والمقرر لها ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

يحين موعد مباراة برشلونة و ألافيس يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، و يستضيفها ملعب كامب نو الخاص بالنادي الكتالوني ذو القدرة الإستعابية 99 ألف متفرج.

تنقل مباراة برشلونة و ألافيس في بث مباشر على قناة بي ان سبورتس بريميم HD1 القطرية، بالاضافة إلى بي ان سبورتس الفرنسية، موفيستار لا ليجا الاسبانية، و دازن الالمانية، عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، و قنوات إيلفن سبورتس البولندية عبر قمر هوتبورد 13 شرقاً، وإيلفن سبورتس البرتغالية عبر قمر هسباسات 30 غرباً.

من هو حكم مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس في مباراة اليوم؟

يدير مباراة النادي الكتالوني وضيفه ديبورتيفو ألافيس، الحكم الاسباني “خورخي فيجيروا فاسكيز”، الذي قاد 5 مباريات حتى الآن في الليجا الإسبانية هذا الموسم.

ولم يشرف حكم مباراة اليوم على أي مباراة لنادي برشلونة او ديبورتيفو ألافيس حتى الآن هذا الموسم في الدوري الاسباني.

وقاد الحكم خورخي فيجيروا مبارتين لنادي برشلونة خلال الموسم الماضي في الليجا، كانت الأولى أمام خصمه في مباراة اليوم ألافيس، وانتهت بفوز زملاء جيرارد بيكيه بخماسية لهدف، وهي أيضاً المباراة الوحيدة التي قادها للفريق الاندلسي في الموسم الماضي.

اما المباراة الثانية التي قاد حكم مباراة اليوم لنادي برشلونة في الموسم الماضي، فخلصت ايضاً لصالح النادي الكتالوني بخماسية امام نادي خيتافي.

برشلونة في مواجهة ديبورتيفو ألافيس قبل مباراة اليوم في الدوري الاسباني

كلفت الهزيمة الثالثة في أربع مباريات الهولندي رونالد كومان وظيفته في نهاية المطاف يوم الأربعاء، حيث عين مدرب الفريق ب “سيرجي بارجوان” بديلاً له مؤقتًا بينما يمضي النادي قدمًا في صفقة لإعادة لاعب خط الوسط السابق تشافي إلى كامب نو كمدير فني.

وسيواجه برشلونة فريق ألافيس المتعثر، والذي خسر سبع من أول ثماني مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه حقق منذ ذلك الحين انتصارين متتاليين، لذا فإن المعنوية مرتفعة نوعاً ما لدى فريق “خافيير كاليخا”.

وفشل برشلونة في التغلب على ألافيس مرتين فقط في آخر 16 مباراة بين الفريقين، مع واحدة من تلك الحالات النادرة الموسم الماضي عندما تعادلوا 1/1 قبل 12 شهرًا من مباراة اليوم.

وثأر فريق كومان في وقت لاحق من الموسم الماضي، فقد حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 1/5 على ملعب كامب نو بفضل ثنائيات ليونيل ميسي وفرانسيسكو ترينكاو بالإضافة إلى جونيور فيربو – ولم يعد أي منهم في النادي حالياً.

ويعود الفوز الأخير لألافيس على البلوجرانا إلى الأسابيع الأولى من موسم 2016/17، عندما وصلوا إلى كامب نو وحققوا فوزًا مفاجئًا 2/1 على فريق برشلونة.