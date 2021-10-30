تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم امام إلتشي في الدوري الاسباني.. بدون كريم بنزيمة

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم امام إلتشي برسم الجولة 12 من الدوري الاسباني، والمزمع إقامتها على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، بداية من الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية.

سيحاول ريال مدريد العودة إلى طريق الانتصارات في مباراته خارج أرضه في إلتشي بعد ظهر اليوم السبت، بعد فشله في كسر حاجز دفاعات أوساسونا وسط الاسبوع، وخروجه بنتيجة التعادل السلبي على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل فريق كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بمباراة واحدة مؤجلة بعد التعادل 0/0 مع أوساسونا.

تدرب لوكا مودريتش بشكل طبيعي مع بقية زملائه وعاد إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن مباراة أوساسونا بسبب مشكلة في العضلات ليلعب بجانب كاسيميرو و توني كروس.

وفي خط الهجوم، قرر انشيلوتي الاعتماد على ماريانو دياز في الهجوم بدلاً من لوكا يوفيتش في ظل إراحة بنزيمة، ليشارك بجانب الثنائي البرازيلي رودريجو و فينيسيوس جونيور.

بالنسبة لغيابات النادي الملكي، يوجد الويلزي جاريث بيل، داني سيبالوس و فيد فالفيردي خارج مباراة اليوم بسبب الاصابة، فيما تم منح كريم بنزيمة قسط من الراحة، ولكن إيسكو تعافى تماما وتدرب مع الفريق يوم الخميس.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام إلتشي في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، مارسيلو

خط الوسط: توني كروس، كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.