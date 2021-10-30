تشكيلة مان سيتي اليوم امام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشكيلة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي - صور Afp

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام كريستال بالاس في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يصل فريق بيب جوارديولا إلى مباراة اليوم امام بالاس في حالة ممتازة في الدوري، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يهدر سوى نقطتين أمام ليفربول.

وسيتعين على السيتزن الاستمرار بدون الجناح الدولي الاسباني فيران توريس، الذي لا يزال خارج الملاعب بسبب الإصابة.

وبخلاف ذلك، جوارديولا لديه أسماء مناسبة للاختيار من بينها، وهذا يعني على الأرجح، الاعتماد على التشكيلة الأساسية التي ظهرت كثيراً هذا الموسم.

ومن المتوقع تواجد روبن دياز وإمريك لابورت في الدفاع، ورودري، سيلفا ودي بروين في وسط الميدان، بالاضافة إلى جاك جريليتش، فيل فودين وجابرييل جيسوس في الهجوم.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، لابورت، جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، فيل فودين، جاك جريليتش.