تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام برايتون في الدوري الانجليزي

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام برايتون ضمن الجولة 10 من الدوري الانجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل فريق يورجن كلوب مباراة اليوم امام العنيد برايتون بمعنويات عالية، بعد الهزيمة الساحقة التي حققها الريدز على الغريم التقليدي مان يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، وعينه على استغلال بداية محمد صلاح المثالية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البريميرليج.

بخصوص قائمة الفريق، تم استبعاد جيمس ميلنر حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في انتصار نهاية الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد، في حين ان نابي كيتا يمتلك فرصة للمشاركة في مباراة اليوم رغم خروجه بالنقالة امام الشياطين الحمر.

ولن يكون تياجو ألكانتارا متاحًا لأنه يواصل تعافيه المستمر من إصابة في ربلة الساق، على الرغم من عودته إلى التدريبات هذا الأسبوع، في حين أن غياب فابينيو “أكثر تعقيدًا قليلاً ” مما كان يعتقد في البداية، بعد أن غاب الأسبوع الماضي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم امام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: الكسندر ارنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجل فان ديك، اندرو روبرتسون

خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا / فيرمينو، ساديو ماني.