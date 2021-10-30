شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف إلتشي نظيره ريال مدريد بملعب مانويل مارتينيز فاليرو، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.



الفريق الملكي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من أجل العودة من جديد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، التي فقدها بعد تعثره في الجولة الماضية بتعادله سلبيا مع أوساسونا.

ورغم غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن تشكيلة ريال مدريد، فإن بديله ماريانو دياز نجح في صناعة هدف الفريق الأول بعد تمريرة رائعة بالكعب نحو فينيسيوس جونيور، الذي أنهى الهجمة بتسديدة يسارية اخترقت الشباك في الدقيقة 22.