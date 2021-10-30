كيف علق فرج عامر على خسارته في انتخابات سموحة بعد ٢٣ عامًا من التواجد بالنادي؟

الشارقة - اميمة ياسر - أقيمت مساء أمس الجمعة انتخابات نادي سموحة وأسفرت عن فوز وليد عرفات برئاسة النادي السكندري، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2025.

بدوره، علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على هزيمته في الانتخابات التي أقيمت أمس الجمعة، وأسفرت عن فوز وليد عرفات برئاسة النادي السكندري، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2025، بعد أن تنافس على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي، 5 مرشحين، هم المهندس محمد فرج عامر والمحاسب وليد عرفات، وأحمد حسين الصغير، رفعت مرسي، هانى أمين، فيما تنافس على مقعد العضوية 48 مرشحاً للعضوية فوق السن، مقابل 7 مرشحين فقط تحت السن.



تعليق فرج عامر على عدم نجاحه في انتخابات نادي سموحة



وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله، أنا بحترم رأي الجمعية العمومية لنادي سموحة وأعتقد أنني أديت كل ما أستطيع لنادي سموحةً، وتمنياتي لأعضاء ومجلس إدارة نادي سموحة الجديد كل نجاح وتوفيق».



وأكمل: «أن ماحدث هو وضع طبيعي لأن كل بداية لها نهاية ولا يمكن أن أتواجد في نادي سموحة أكثر من 23 عاما، والآن آن الإوان لتركيز أكثر في عملي وفي بناء وتطوير مشروع سانتوريني الذي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنادي سموحة، وأرض نادي سموحة العلمين هي باسم نادي سموحةً والعقد باسم نادي سموحةً، وربنا يعمل اللي فية الخير».



وأسفرت نتيجة انتخابات نادي سموحة أيضا عن فوز كل من: الدكتور عمر خميس الغنيمي بمنصب نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى أحمد رجب العادلي وأحمد عجلان ورامي فتح الله وأشرف مختار بمقاعد العضوية فوق السن، وأخيراً الدكتور ماهينور سامح بمقعد العضوية تحت السن.



وتولى الإشراف على الانتخابات لجنة قضائية برئاسة المستشار البدرى الضبع علي منصور، وعضوية المستشارين عماد الدين أحمد عامر، وإيهاب سعيد علي فرج.