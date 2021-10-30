شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص وليد سليمان لحسم موقفه من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع وليد سليمان لاعب الأهلي إلى فحص طبي قبل مران الفريق اليوم، السبت، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر من عدمها.

ويُحدد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق موقف وليد سليمان عقب الفحص الطبي سواء بمشاركته في المران الجماعي اليوم أو تأجيل مشاركته لما بعد مباراة البنك الأهلي.

وخاض وليد سليمان برنامج تأهيلي الأيام الماضية بعد الإصابة التى تعرض لها بإرتجاج في المخ في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر التى أقيمت السبت الماضي ببرج العرب التى فاز فيها الأهلي 6/1 في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات والأشعة التى خضع لها وليد سليمان عقب مباراة الحرس الوطني سلامة اللاعب وعدم معاناته من آية أثار لهذه الإصابة لكن الجهاز الفني قرر تأجيل مشاركته في المران الجماعي لحين خوض عدة تدريبات فردية.

من ناحية أخرى، طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة الاهتمام بالشق الدفاعي خلال المباريات المقبلة، وشدد لهم على عدم التركيز على الشق الهجومي فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء غداً، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري .

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي، عن ضرورة الإهتمام بالجانب الدفاعي طوال المباريات، وأوضح لهم أن الاهتمام بالدفاع ليس مقصوراً على لاعبي خط الدفاع بل على جميع لاعبي الفريق حتى الذين يؤدون في الجانب الهجومي فلابد أن يعودوا لإداء الدور الدفاعي حينما يفقد الفريق الكرة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة الأربعاء الماضي ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.