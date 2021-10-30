شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان يغادران حفل زفافهما لالتقاط صور مع شيكابالا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحد العروسين حفل زفافهم عقب وصول محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك إلى أحد فنادق السادس من أكتوبر أمس وذلك لحضور المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الزى الجديد والتقاط الصور التذكارية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو خلال حرص العروسان على إلتقاط الصور التذكارية مع الفهد الأسمر، وسط حالة من السعادة والفرحة بسبب تواجد نجم الزمالك فى فندق إقامة حفل زفافهما.

وكان الزمالك أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء أمس ، الجمعة، عن الزى الجديد للفريق الكروى الأول، وجاء القميص الأساسى للفريق باللون الأبيض والخطين الحمر، فيما جاء الزى البديل باللون الأزرق.

وتم الإعلان خلال المؤتمرعلى سعر التيشيرت الذى سيتم عرضه فى الأسواق وسيكون بسعر 390 جنيها، على أن يحصل الزمالك على نسبة من عائد البيع.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك، وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.