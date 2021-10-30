شكرا لقرائتكم خبر عن كاف مهنئا محمد ناجى جدو: عيد ميلاد سعيد لهداف كأس الأمم الأفريقية 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تهنئة محمد ناجى جدو مهاجم منتخب مصر والأهلى بعيد ميلاده الـ37، حيث إنه من مواليد 30 أكتوبر عام 1984.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع "تويتر"، فيديو لأجمل أهداف محمد ناجى جدو مع منتخب مصر في 2010، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لهداف كأس الأمم الأفريقية 2010 محمد ناجي جدو نجم منتخب مصر".

بدأ جدو مشواره مع الساحرة المستديرة فى سن الـ17 عاما مع مركز شباب حوش عيسى، قبل أن ينضم إلى نادى دمنهور بـ5 آلاف جنيه.

الظهور الأول لجدو فى دورى الأضواء والشهرة بنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2005-2006 عندما ضمه زعيم الثغر من دمنهور بـ350 ألف جنيه.

اكتشف حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها فى الفترة من 2004 حتى 2011، قدرات لاعب الاتحاد السكندرى السابق وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

ما قدمه جدو فى هذه البطولة منحه مساحات كبيرة فى كل الصحف العالمية المتابعة للبطولة بسبب أهدافه الخمسة التى جاءت كلها بعد نزوله فى الشوط الثانى كبديل ضمن خطة شحاته.

عاد جدو من أنجولا لينضم للنادى الأهلى بعد صراع شرس مع الزمالك، الذى حاول ضم اللاعب، قبل أن يقرر لاعب الاتحاد اختيار الجانب الأحمر فى الكرة المصرية.