شكرا لقرائتكم خبر عن عمر شريف يحقق فضية بطولة العالم لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمر شريف لاعب منتخب مصر لكرة السرعة، الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم لكرة السرعة التي أقيمت في تونس.

ونجح عمر شريف في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم لكرة السرعة بعد تحقيق 584 ضربة ليحقق انجاز كبير.

وكان عمر شريف قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات الفرق ليواصل تحقيق الانجازات في بطولة العالم.

ونجح أحمد الخطيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة فى انتخابات الأتحاد المصرى بعد فوزه بمنصب الرئيس حيث حصل علي 11 صوت من أصل 15 صوت.

وفازت باقي قائمة الخطيب بجميع المناصب حيث حصل سامح محمد محمود علي منصب النائب بالتزكية وفي امين الصندوق فاز طه شرف برصيد 10 اصوات وفي العضوية فاز كلا من محمد حسين ب15 صوت احمد سالم ب14 صوت ومحمد عبد الكريم برصيد 12 صوت وحنان السيد 11 صوت وعماد الهابط برصيد 11 صوت وشريف يسري برصيد 11 صوت.