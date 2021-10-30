شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حسن الحصرى مدرب طائرة الزمالك: هوايتى صيد الأسماك وبحب الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

صيد الأسماك.



إيه الأكلة التى تتميز فيها؟ مليش فى المطبخ قوى .. بعمل شاى فقط وحاجات خفيفة.إيه الأكلة التى تتميز فيها؟ تونة بزيت الزيتون.

بتدخل المطبخ؟

من نجمك المفضل؟

الزعيم عادل إمام.

من مطربك المفضل؟

فريد الأطرش و عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى والعزبى.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

أشتغل فى السياحة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد معين.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.