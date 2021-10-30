شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب "كينج باور" صداما قويا بين ليستر سيتي وضيفه اللندني أرسنال، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



ويطمح أرسنال لمواصلة استفاقته في الجولات الأخيرة، للاقتراب أكثر من الـ4 الكبار في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حال الفوز على الثعالب في عقر دارهم.

بينما يسعى ليستر للفوز للوصول إلى حافة المربع الذهبي، في ظل نتائجه الجيدة أمام كبار الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح المدفعجية في مباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد 5 دقائق فقط من بداية اللقاء عبر ضربة رأسية متقنة من المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس.