تعرف على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى الأهلي لمواصلة انطلاقته المبهرة وتصدره لجدول ترتيب الدوري المصري حين يستضيف نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية من المسابقة.



وبدأ الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز الأربعاء الماضي بفوز ساحق على الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة.

ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري بـ3 نقاط بعد أول جولة بفارق الأهداف أمام البنك الأهلي ثاني الترتيب بفارق الأهداف، يليهما في المركز الثالث حامل اللقب الزمالك بنفس الرصيد.

تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي مساء الأحد الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، 8.00 مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الأهلي - 3 نقاط

البنك الأهلي - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

بيراميدز - 3 نقاط

فيوتشر - 3 نقاط

المقاولون العرب - 3 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

بيرسي تاو - الأهلي - هدفان

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفان

وليد الكرتي - بيراميدز - هدفان