الدوري المصري.. تعرف على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش في ثاني جولات الدوري المصري، في إطار حملته للدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي.



وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي للمرة الـ13 في تاريخه بعد غياب 6 سنوات.

واستهل الفريق الأبيض الموسم الحالي بتحقيق الفوز على إنبي 2-0 في الجولة الأولى للمسابقة، ليشارك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مبكرا، حيث تخلف فقط بفارق الأهداف عن غريمه الأهلي وكذلك فريق البنك الأهلي.

تقام مباراة طلائع الجيش والزمالك مساء الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17.30 بتوقيت القاهرة، 6.30 بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة أون تايم سبورت، التي ستقوم بنقل المباراة عبر إحدى قنواتها.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

بيرسي تاو - الأهلي - هدفان

وليد الكرتي - بيراميدز - هدفان

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفان

أيمن الصفاقسي- فيوتشر - هدف

عمر السعيد - الزمالك - هدف

مروان حمدي - سموحة - هدف