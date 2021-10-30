كارتيرون: الزمالك ليس مرشحًا للقب الدورى.. والأهلى الأقرب لحسم القمة.. ويكشف عن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - شدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على أن الموسم الحالى سيكون صعبًا للغاية، خاصة أن العديد من الأندية دخل الموسم بعد صرف العديد من الأموال لتدعيم الفريق، ونحن نسعى للتعامل مع أزمة إيقاف القيد من قبل الفيفا.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2، أن الزمالك لديه لاعبين عائدين على أعلى مستوى مثل مصطفى فتحى، ونسعى للحفاظ على لقب الدورى هذا الموسم.

وتابع المدير الفنى للزمالك، أن الاستقرار المالى أمر مهم جدًا لكل فريق ومن الصعب أن تقنع لاعب ببذل مزيد من الجهد وهو لم يحصل على مستحقاته، ونسعى لحل تلك الأزمات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

استطرد كارتيرون، إن الأهلى مرشح بقوة لحسم مباراة القمة المقبلة بسبب الأموال التى أنفقها، فى المقابل لم ينفق الزمالك أى أموال لكننا نسعى لمزاحمته ومنافسته بقوة على اللقب، قائلاً: "الأهلى صرف كم هائل من الأموال لتدعيم صفوفه وفى المقابل نحن لم نصرف أى شيئ لذلك هم مطالبون بتحقيق الفوز، والزمالك ليس مرشحًا للتتويج بلقب الدورى لإننا لم نقم بأى تعاقد لكنى أعشق تلك التحديات".

وأعرب المدير الفنى للزمالك عن أمنيته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، متسائلاً: "لماذا لا يعلب الأهلى فى الإسماعيلية؟ ولماذا يذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الإسماعيلية؟".

وأكد إنه يتمنى أن يواجه الأهلى من جديد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لا يعلم سبب عقوبة إيقاف شيكابالا إلا أنه يعمل على خوض المباريات بمجموعة اللاعبين المتاحين، قائلاً: "لا أعلم لماذا فى كل مرة يتوج الزمالك ببطولة يتم ايقاف أحد لاعبيه، حدث ذلك فى الدورى الماضى والسوبر المحلى وكذلك بطولة الناشئين".

وعن تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى قال كارتيرون: إنه يتمنى استمرار اللاعب وحسم ملف تجديده، إلا أنه لا يملك ايجابات صريحة فى هذا الشأن.

