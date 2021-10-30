شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: 6 أشهر عقوبة منتظرة على كريم بامبو عقب تناول المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل لجنة المنشطات، أن العقوبة المنتظرة على كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى الإيقاف لمدة 6 أشهر عقب تناول أحد المواد تحتوى على مادة منشطة ومن المحتمل صدور القرار خلال 48 ساعة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم أرسال كافة العينات والتحقيقات إلى الاتحاد الدولى للمنشطات ومعرفة وتحديد العقوبة التي سوف تقع على اللاعب والتي تتراوح بين 4 الى 6 أشهر.

وكان بامبو قد خضع الى جلسة استماع من قبل منظمة المنشطات لمعرفة أقوال اللاعب ومعرفة أسباب تلقى اللاعب أحد أدوية التخسيس ولكن لم يعلم أنه يحتوى على مادة محظورة، خاصة أنه حصل عليها بمعرفة طبيب الفريق.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الأهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

وتقام مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى تمام الثامنة مساء غد الأحد، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بمواصلة تدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لاستعادة لقب بطولة الدوري التي فقدها لصالح الزمالك في الموسم الأخير بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة على اللقب.