شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامج الزمالك اليوم بمعسكر برج العرب استعدادًا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين ببرنامج اليوم السبت، خلال المعسكر المغلق المقام ببرج العرب، استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وسيتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء في الثانية عشر والنصف ظهرا، ويؤدي الفريق بعدها تدريبات الإطالات على مجموعتين، الأولى في تمام الساعة 4:20 والثانية في الساعة 4:40.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه في الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة، وبعدها يؤدي لاعبو الفريق تدريبات استشفاء، قبل تناول وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.