شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بلجنة المنشطات: عقوبة كريم بامبو تبدأ حين يصدر القرار رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بلجنة المنشطات، عن أن كريم بامبو لاعب فريق البنك الاهلى خضع لجلسة استماع منذ 10 أيام وعقب ذلك تم توقيع عقوبة على اللاعب بالإيقاف لمدة 3 أشهر.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عقوبة اللاعب تبداء من حين أصدار العقوبة وليس منذ ظهور نتيجة العينة حيث رفض اللاعب خوض الايقاف المؤقت منذ ظهور إيجابية العينة.

من جانب آخر اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلى والبنك الأهلى غدا الأحد فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الأهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

وتقام مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى تمام الثامنة مساء غد الأحد، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بمواصلة تدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لإستعادة لقب بطولة الدوري التي فقدها لصالح الزمالك في الموسم الأخير بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة على اللقب.