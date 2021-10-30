شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لكارتيرون: أبرمنا صفقات لأننا لا نخل بعقودنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النادي الأهلي، اندهاشه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والتي أكد فيها أن الأهلي صرف أموال طائلة لضم لاعبين جدد بعكس ناديه، كما أبدى اندهاشه من عدم مواجهة الأهلي للإسماعيلي في الإسماعيلية واصفاً الأمر بأنه ضد مبدأ تكافؤ الفرص خاصة أن الزمالك يلعب هناك.

ورد النادى الأهلي على تصريحات كارتيرون مؤكدا، أنهم أبرموا صفقات مثلهم مثل كل الأندية في العالم التي تحترم عقودها مع لاعبيها ومدربيها وبالتالي يسمح لهم الفيفا بشراء اللاعبين كما هو متعارف عليه من قديم الزمان، بعكس الأندية التي تخل بعقودها وتوقع على عقود بشكل خاطيء فيكون العقاب من الفيفا بوقف القيد ومنع ابرام الصفقات لهم.

وعن عدم مواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية أكد النادى الأهلي، أنهم لا يرفضون الأمر ولكنها دواعي أمنية يتم فرضها على الجميع، في الوقت أن الأمر يحدث في المباراة التي يكون الأحمر صاحب الأرض، خاصة أن النادي لديه موافقة على لعب مبارياته في القاهرة ولكن الأمن أيضاً يُقرر إقامتها خارج القاهرة وهو الأمر الذي يمتثل إليه الأهلي.

وكان كارتيرون قد أكد أن الأهلي صرف مبالغ طائلة لتدعيم الفريق، ونحن نسعى للتعامل مع أزمة إيقاف القيد من قبل الفيفا، مشدداً أن الأهلى مرشح بقوة لحسم مباراة القمة المقبلة بسبب الأموال التى أنفقها، فى المقابل لم ينفق الزمالك أى أموال لكننا نسعى لمزاحمته ومنافسته بقوة على اللقب، قائلاً: "الأهلى صرف كم هائل من الأموال لتدعيم صفوفه وفى المقابل نحن لم نصرف أى شيئ لذلك هم مطالبون بتحقيق الفوز، والزمالك ليس مرشحًا للتتويج بلقب الدورى لإننا لم نقم بأى تعاقد لكنى أعشق تلك التحديدات".، وأعرب المدير الفنى للزمالك عن أمنيته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، متسائلاً: "لماذا لا يعلب الأهلى فى الإسماعيلية؟ ولماذا يذهب الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الإسماعيلية؟".