شكرا لقرائتكم خبر عن روان جاد تحقق رقما عالميا فى بطولة رفع الأثقال للمكفوفين بجورجيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت روان جاد لاعبة منتخب مصر لرفع الاثقال للمكفوفين، رقما عالميا جديدا فى بطولة العالم المقامة حاليا فى جورجيا، فى رفعة الرجلين Squat 82.5 كجم وفى رفعة البنش برس Bensh press 55 كجم فى رفعة السحب Deadlift 155 كجم بمجموع 242.5 كحم.

وجاءت إجمالى نتائج منتخب رفع الأثقال للمكفوفين ببطولة العالم بجورجيا 2021 هى 23 ميدالية موزعة كالتالى:

11 ذهب، 8 فضة، 4 برونز بمشاركة ثمانية لاعبين وهم: روان جاد، فاطمة، سعيد، آية حمادة، محمد إبراهيم، أحمد عادل، محمد بريك، مصطفى رميح، مصطفى مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب المكفوفين، خالد عبدالرؤوف عبادة مدير فنى، ومحمد سعيد الديب مدرب رجال، والشيماء أبو الحسن رمضان مدربة سيدات، وعماد الدين عبدالعزيز مدير إدار المنتخب، وأحمد أبو الوفا سالم رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد.