شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلى يروى كيف رحل من إنبى بعد مكالمة جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف النيجيري هنري ماكينواه "ماكي" لاعب الأهلي السابق كواليس الفترة التي قضاها في الأهلي عام 2004 قائلاً: "قضيت في الأهلي فترة قصيرة وكانت رائعة، لكني لم أحب الطريقة التي رحلت بها عن الفريق.

وقال "ماكي" في تصريحات تليفزيونية : "جئت من البرتغال للتعاقد مع إنبي في ذلك العام، لكن جوزيه طلبني من إنبي وتم الاتفاق بعدما تحدث معي هاتفياً، ولعبت مع لاعبين مميزين للغاية".

وأضاف ماكي: "لعبت مع لاعبين مميزين وتلقيت معاملة جيدة، ومازالت على صداقة جيدة مع بعضهم، كنت أعشق مصر وأفضل البقاء فيها ورغم تلقى عدة عروض كنت أفضل البقاء لكن إدارة النادي قررت رحيلي".

أضاف ماكي: "بدأت مسيرتي باللعب في مصر مع نادي أنبي، قادما من البرتغال، وفي ذلك الوقت كان جوزيه المدير الفني للأهلي، ولم أستطع البقاء في أنبي بعد أن طلبني جزيه للعب في الأهلي، فوافقت علي الفور لأنه أعظم نادي في إفريقيا" .

وتابع ماكي: "لدي ذكريات جيدة مع الأهلي، ولم أواجه أي مشكله معه في فترة لعبي، وذلك لتواجد عدد من اللاعبين المتميزين في تلك الفترة مثل أبو تريكة وبركات وعدد من اللاعبين الآخرين".

وأتم: "تلقيت الكثير من العروض في فترة وجودي مع القلعة الحمراء، ولكن الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي أحزنتني، لأنني كنت أعشق البقاء في مصر، ولكنني أضطرت إلى الرحيل لوجود بعض الخلافات بين مجلس الإدارة على بقائي مع الفريق، ونشب خلاف بين المدير الفني وبينهم بشأن الأمر".